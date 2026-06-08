“5+1 genişletilmiş toplantı Temmuz ya da Ağustos ayında gerçekleştirilecek”

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir araya geldi.

Holguin, yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rum lider ile sabahki görüşmesinin ardından söylediklerini yineleyerek, 5+1 formatında genişletilmiş bir uluslararası toplantı için hazırlık yaptıklarını kaydetti. Holguin söz konusu toplantının Temmuz ya da Ağustos ayında gerçekleştirileceğini de ifade etti.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in 5+1 konferansında resmi müzakere sürecinin başlayacağının anons edilebileceğine dair açıklamasına ilişkin soruya karşılık Holguin, “Bunu söylemek için henüz erken” dedi.

Kişisel temsilci durumun yapacağı temasların ardından netlik kazanacağını ifade etti.

"Müzakerelerin yeniden başlayacağının duyurulacağı konferans için hazırlıklar başladı"

“5+1 formatında genişletilmiş bir toplantı için zemin hazırlanıyor”