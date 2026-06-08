Mağusa kültür ve sanat festivali biletleri satışta

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen Mağusa Kültür ve Sanat Festivali 2026 için bilet satışları devam ediyor.

23 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, bu yıl da Mağusa’yı kültür, sanat ve müziğin uluslararası buluşma noktası haline getirmeye hazırlanıyor. Tarihi Othello Kalesi ve Salamis Antik Tiyatronun eşsiz atmosferinde düzenlenecek festival, güçlü programı ve seçkin sanatçı kadrosuyla sanatseverlere unutulmaz yaz akşamları yaşatacak.

Festival kapsamında Selin Geçit, Kyprogeneia, “Devlerin Savaşı”, Mağusa Kent Orkestrası & Fikri Karayel, Compagnia Naturalis Labor “Tango Gala”, Oytun Ersan & Blue Deja Vu Band, “Atreuslar’ın Yalnızlığı”, Pink Martini ve Sertab Erener sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin final gecesinde Salamis Antik Tiyatro’da sahne alacak Sertab Erener konserine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle biletler tükenirken, programda yer alan diğer etkinlikler için bilet satışları devam ediyor.

Festivalin açılış etkinliği olan 23 Haziran Selin Geçit konseri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Sanatseverler, ücretli etkinliklerin biletlerini Kıbrıs Biletcim, Gişe Kıbrıs, Tixcy ve Gazimağusa Belediyesi’nden temin edebilecek.

Bu yıl festivalin konaklama sponsorluğunu Arkın Group üstlenirken, yerel ve uluslararası sanatçıları kentin tarihi mekanlarında sanatseverlerle buluşturan organizasyon, Mağusa’nın kültür-sanat vizyonunu güçlendirmeye devam edecek.

Gazimağusa Belediyesi, tüm sanatseverleri biletlerini temin ederek festival coşkusuna ortak olmaya davet ediyor.