Uluslararası Mağusa Film Festivali’nde ön eleme süreci başladı

Gazimağusa Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Mağusa Film Festivali’nde film başvurularının tamamlanmasının ardından ön eleme süreci başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “sinemanın evrensel diliyle farklı kültürleri bir araya getirmeyi, genç sinemacıları desteklemeyi ve Gazimağusa’nın kültürel yaşamına katkı sunmayı amaçlayan” festivalin belgesel ve kısa film kategorilerinde görev yapacak ön jüri kurulları değerlendirmelerine başladı.

Sinema, televizyon, akademi, yapımcılık ve araştırma alanlarında çalışmalar yürüten isimlerden oluşan ön jüri kurulları, festival programına girecek eserleri belirleyecek. Kısa Film Kategorisi Ön Jürisi; Mert Yusuf Özlük başkanlığında Melike Tomris Önder, Doç. Dr. Ayman Kole, Dr. Ece Apan, Gökalp Yamen, Sevgen İzel ve Yusuf Darbukacı’dan oluşuyor.

Belgesel Kategorisi Ön Jürisi’nde ise Mert Yusuf Özlük başkanlığında Yrd. Doç. Dr. Göral Erinç Yılmaz, Doç. Dr. Serkan Fundalar, Didem Tütüncü, Erdil Onur Kocatürk, Ece Yirmibeş ve Aslı Asena Elibol yer alıyor.

Ön eleme sürecinin tamamlanmasının ardından finale kalan eserler kamuoyuyla paylaşılacak. Finalist filmler festival kapsamında izleyicilerle buluşacak. Ödüller ise ana jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda sahiplerini bulacak.

Şahin: “Gazimağusa’yı önemli kültür ve sanat merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz”

Festival direktörü Mutlu Şahin, festival hakkında yaptığı açıklamada, festivalin ilk yılında gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Şahin, festivalin Gazimağusa’yı uluslararası ölçekte önemli bir kültür ve sanat merkezi haline getirmeyi hedeflediğini ifade etti.