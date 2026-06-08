KTAMS: Dört kişilik ailenin Mayıs ayı açlık sınırı 43 bin 494 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 31 Mayıs tarihi itibariyle 4 kişilik ailenin açlık sınırının 43 bin 494 TL, yoksulluk sınırının ise 237 bin 51 TL olduğunu açıkladı.

KTAMS tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan beslenme kalıpları ile İstatistik Kurumu’nun fiyat verileri esas alınarak hazırlanan rapora göre, 31 Mayıs 2026 itibarıyla dört kişilik bir aile için açlık sınırının 43 bin 949 TL olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre sağlıklı beslenebilmek için yetişkin bir kadının aylık gıda harcamasının 11 bin 422 TL, yetişkin bir erkeğin 11 bin 931 TL, 15-19 yaş arası bir çocuğun 12 bin 504 TL ve 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 8 bin 91 TL olması gerekiyor.

KTAMS açıklamasında, İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015 baz yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi sepetinin güncelliğini yitirdiği savunularak, mevcut verilerin yaşam maliyetlerini tam anlamıyla yansıtmadığı ifade edildi. Sendika, tüketici sepetinin güncellenmesine yönelik çalışmaların doğru sonuçlar verecek şekilde bir an önce tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Mayıs ayında enflasyonun yüzde 2,06 olarak gerçekleştiği, yılın ilk beş ayında ise toplam hayat pahalılığının yüzde 14,33’e ulaştığı kaydedildi.

KTAMS, gıda harcamalarının yanı sıra konut, elektrik, su, yakıt, sağlık, eğitim, ulaşım, haberleşme ve sosyal yaşam giderlerinin de dikkate alınmasıyla dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyetinin 237 bin 51 TL’ye yükseldiğini belirtti.

Açıklamada, eğitim ve sağlık giderleri, kira, akaryakıt, elektrik, haberleşme ve giyim maliyetlerindeki artışların vatandaşların yaşamını giderek zorlaştırdığı vurgulanırken, hükümetin uyguladığı politikaların yoksulluğun derinleşmesine neden olduğu ifade edildi.

KTAMS, bugün iki çocuklu dört kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için aylık 237 bin 51 TL gelire ihtiyaç duyduğunu belirterek, asgari ücretle geçinmeye çalışan ailelerin yoksulluğa mahkûm edildiğini kaydetti.