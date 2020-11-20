Maliye’den 100 milyon TL daha borçlanma

Maliye Bakanlığı, 100 milyon TL iç borçlanma için ihaleye çıktı. İhale tarihi 27 Kasım 2020 olarak belirlendi.

Maliye, geçtiğimiz haziran ve mayıs aylarında da azami 100 milyon TL borçlanma amacıyla “Devlet İç Borçlanma Senet” (DİBS) ihalesine çıkmıştı.

2021 Bütçesi halen Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilmezken, 2021 yılı için 3.5 milyar TL’ye yakın bütçe açığı da ön görülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan mali protokollerin ise 2020 yılının ilk 10 ayında gerçekleşme oranı tadilat bütçesine göre % 28, bütçe öngörüsü içerisinde ise % 50’de kaldı.