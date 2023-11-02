“Maliyede para çok ama halka hizmet yok”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eylül sonu maliyenin kasasının 1 milyar 374 milyon artıda olduğunu ancak yollar, okullar ve hastanelerin döküldüğüne dikkat çekti.

Barçın, ülkede kaynağın olduğunu asıl sorunun adil dağıtılmaması olduğunu kaydetti. Barçın’ın yaptığı açıklamanın tam metni şöyle: “Eylül sonu itibariyle maliyenin kasası ARTI 1 MİLYAR 374 MİLYON TL'de ama yollarımız, okullarımız, hastanelerimiz dökülüyor. Bu ülkede kaynak vardır ve hep söylediğimiz gibi sorun kaynağın adil dağıtılmaması ve paranın kamusal hizmetler için yani halka hizmet için kullanılmamasıdır ama az kaldı dostlar, gidecekler ve bunu biz yapacağız.”