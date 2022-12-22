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Maliye: Eylül ve ekim ayı bursları ödendi, ek mesailer yarın...

Maliye: Eylül ve ekim ayı bursları ödendi, ek mesailer yarın...

Maliye Bakanlığı, eylül ve ekim ayına ait bursların bugün ödendiğini, ek mesailerin ise yarın ödeneceğini duyurdu.

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Maliye Bakanlığı, eylül ve ekim ayına ait bursların bugün ödendiğini duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 7 milyon 73 bin tutarındaki eylül ve ekim ayı burslarının ödendiği, Kamu çalışanlarının eylüle ait ek mesai ödeneklerinin ise yarın ödeneceği kaydedildi.

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