Maliye: Eylül ve ekim ayı bursları ödendi, ek mesailer yarın...
Maliye Bakanlığı, eylül ve ekim ayına ait bursların bugün ödendiğini, ek mesailerin ise yarın ödeneceğini duyurdu.
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Maliye Bakanlığı, eylül ve ekim ayına ait bursların bugün ödendiğini duyurdu.
Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 7 milyon 73 bin tutarındaki eylül ve ekim ayı burslarının ödendiği, Kamu çalışanlarının eylüle ait ek mesai ödeneklerinin ise yarın ödeneceği kaydedildi.
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