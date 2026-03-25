“Maliye Bakanlığı'nın borcu İhtiyat Sandığını mali sıkıntıya sokuyor"

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür İş), Maliye Bakanlığı’nın İhtiyat Sandığı Dairesi'ne 13 Milyar TL borcu bulunduğunu ve herhangi bir ödeme planı olmadığını kaydederek, bu durumun daireyi mali yönden sıkıntıya soktuğunu belirtti.

Hür İş Federasyonu Genel Sekreteri, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yeltekin, yazılı açıklamasında, iki yönetim kurulu üyesi ile temsil ettikleri İhtiyat Sandığı Dairesi’nde mali disiplin ve personel haklarının geliştirilmesine önem verdiklerini söyledi.

İhtiyat Sandığı’nın yaklaşık 70 bin civarındaki kamu ve özel sektör iştirakçisinin geleceğine yönelik tasarruf ettiği birikimlerinin, dairenin güvencesi altında olduğuna değinen Yeltekin, UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu’nun bugün yerel bir gazetede yayımlanan açıklamalarını değerlendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevinde de bulunan Gardiyanoğlu’nun açıklamalarını “talihsiz” olarak nitelendiren Yeltekin, şunları kaydetti:

“İhtiyat Sandığı genel bütçesini iyi okuyamayan, gelir-gider dengesini bilmeyen ve en önemlisi önümüzdeki seçim gündemine İhtiyat Sandığı gelirlerini malzeme yapma düşüncesinde olan bu anlayışı doğru görmemekteyiz. Maliye Bakanlığı’nın İhtiyat Sandığı’na 13 Milyar borcu bulunmasına rağmen herhangi bir ödeme planı bulunmayışı İhtiyat Sandığı’nı mali yönden sıkıntıya sokmaktadır. Sayın Gardiyanoğlu bu yönde bir çaba sarf ederse ülkemiz için daha hayırlı olacaktır.”