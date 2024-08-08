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Maliye Bakanlığından tasdik memurluğu başvurularına ilişkin uyarı

Maliye Bakanlığından tasdik memurluğu başvurularına ilişkin uyarı

Maliye Bakanlığı, Tasdik Memurları Yasası yürürlüğe girmeden önce tasdik memurluğu için yapılan başvuruların geçerli kılınması için yasada belirtilen evrakların 2 Ekim’e kadar tamamlanması gerektiğini duyurdu.

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Maliye Bakanlığı, Tasdik Memurları Yasası yürürlüğe girmeden önce tasdik memurluğu için yapılan başvuruların geçerli kılınması için yasada belirtilen evrakların 2 Ekim’e kadar tamamlanması gerektiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, belgelerin Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Tasdik Memurluğu İdari İşler Birimi’ne teslim edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Tasdik Memurları Yasası ile Bakanlık tarafından dün yayımlanan 9 numaralı ve ‘’Tasdik Memurları Yasası’nın uygulanması hakkındaki Genelge’’ uyarınca, talep edilen işlemlerin tamamlanmaması durumunda önceki başvuruların dikkate alınmayacağı belirtildi.

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