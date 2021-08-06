Maliye Bakanlığı’ndan Arıklı’ya cevap: “Sorumluluğu başkalarına atması kabul edilemez”

Elektrikte yüzde 30 zam öngörüsü, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nde yeni bir kriz yarattı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın Merkezi İhale Komisyonu (MİK) ve Maliye Bakanlığı Müsteşarına yönelik suçlamalarını kabul etmedi, “Arıklı’nın ülkeyi elektriksiz bırakmakla veyahut elektriğin pahalı olmasını ve kirli elektrik üretme konusundaki kendi sorumluluğunu başkalarına atması kabul edilemez” dedi.

Oğuz, Arıklı’nın bu konudaki taleplerini yasalar çerçevesinde hazırlayarak, kendi yönetiminden doğan zaafiyetleri basınla paylaşıp, yanlış hedef göstermeden önce sorun ve önerilerin basınla paylaşılmadan hükümet içerisinde görüşülmesi tavsiyesinde bulundu.

Arıklı’nın birçok kez Maliye Bakanlığı’nı hedef gösterdiğini ancak etik kurallar çerçevesinde sessiz kaldığını söyleyen Oğuz, “Sayın Arıklı’nın son yaptığı açıklama karşısında cevap hakkını kullanmak zaruri olmuştur” dedi.

"Hiç kimse ve hiçbir işlem talebi yasaların üzerinde değil"

Açıklama şöyle: “Hiç kimse ve hiçbir işlem talebi yasaların üzerinde değildir! Maliye Bakanlığı yasalar çerçevesinde işlem yapmaktadır. Ülkenin her türlü sorunu çözme konusunda herkesten daha hassas davranmakta ve kararlar vermektedir. Bu konuda da gecesini gündüzüne katmadan çalışmaktadır.

Sayın Arıklı’nın, ülkeyi elektriksiz bırakmakla veyahut elektriğin pahalı olmasını ve kirli elektrik üretme konusundaki kendi sorumluluğunu başkalarına atması kabul edilemez. Bu nedenle Erhan Arıklı, öncelikle mevcut olan sorunları çözmeli veya bu sorunları yasalar çerçevesinde gerekli önerileri Bakanlar Kurulu’na getirmelidir.

Maliye Bakanlığı, kimsenin kendi keyfi talepleri doğrultusuna göre işlem yapmaz, karar almaz.

Bu çerçevede Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya tavsiyemiz; bu konularla ilgili talepleri yasalar çerçevesinde uygun bir şekilde hazırlaması ve kendi yönetiminden doğan zaafiyetleri basınla paylaşmadan ve yanlış hedef göstermeden önce, sorun, sıkıntı ve önerilerin görüşülecek adresin hükümet içinde olduğunun idrakıdır.

Sayın Ekonomi Bakanı birçok defa, birçok konuda Maliye Bakanlığı’nı hedef göstermiş fakat Maliye Bakanlığı ise bugüne kadar etik kurallar çerçevesinde sessiz kalmayı uygun görmüştür ancak, Sayın Arıklı’nın son yaptığı açıklama karşısında cevap hakkını kullanmak zaruri olmuştur.

Kamuoyuna şunu belirtmek isteriz ki, Maliye Bakanlığı, KKTC tarihinin en ağır ekonomik krizi yaşadığı bir dönemde KKTC’ne hizmet anlamında çalışmalarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayni sorumlulukla devam edecek, alınacak her türlü karar, yasalar çerçevesinde uygun usul ve yöntemlerle yapılacaktır.”

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