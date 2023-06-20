Maliye Bakanlığı: “İşçilerin bayramlıkları ödendi”
Maliye Bakanlığı, kamudaki işçilerin Kurban Bayramı ödeneklerinin bugün ödendiğini açıkladı.
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Maliye Bakanlığı, kamudaki işçilerin Kurban Bayramı ödeneklerinin bugün ödendiğini açıkladı.
Açıklamada, Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, işçilerin bayramlıkları için ödeme yapıldığı kaydedildi.
Maliye Bakanlığı, öğrenci taşımacılığının ödendiğini duyurdu
Maliye Bakanlığı, öğrenci taşımacılığının bugün ödendiğini duyurdu.
Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Nisan 2023 ayına ait ve geriye dönük ödenmeyen öğrenci taşımacılığı ödemeleri bugün yapıldı.
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