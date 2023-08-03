Maliye Bakanlığı, haziran ayına ait öğrenci burslarının ödendiğini duyurdu

Maliye Bakanlığı, Haziran ayına ait öğrenci burslarının bugün ödendiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı haziran ayına ait öğrenci bursları için toplam 19 milyon 88 bin 839 TL 99 kuruş ödeme yapıldı.