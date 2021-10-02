Eylül’de 498 milyon TL maaşlara, 341 milyon TL piyasaya ödeme

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Eylül 2021’den 30 Eylül 2021’e kadar toplam 839 milyon 839 bin 297 TL 87 kuruş ödeme yapıldı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam ettiği bilgisini verdi.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Eylül 2021’den 30 Eylül 2021’e maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı 498 milyon 703 bin 310 TL 17 kuruş.

Piyasaya yapılan cari ödemelerin toplamı; 341, 113, 363. 32 TL

Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Eylül ayı içerisinde toplam; 839 milyon 839 bin 297 TL 87 kuruş ödeme yaptı.