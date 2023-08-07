Maliye Bakanlığı, engelli sosyal yardım fark ödemelerinin yapıldığını duyurdu

Maliye Bakanlığı, asgari ücretin 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olması ve sosyal yardım miktarlarının Bakanlar Kurulu kararıyla artırılması nedeniyle ortaya çıkan Temmuz ayı engelli maaşı ile sosyal yardım farklarının ödemelerinin bugün gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü tarafından 24 milyon, 782 bin, 170 TL, 32 kuruş ödeme yapıldı.