Maliye Bakanlığı Ekim ayı ek mesailerinin ödendiğini açıkladı

Maliye Bakanlığı, Ekim ayı ek mesailerinin bugün ödendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, daha önce yapılması planlanan, öğrenci taşımacılığı, aralık ayı burs ödemesi, cari nitelikli ödeme, Toprak Ürünleri Kurumu’na arpa sübvanseye ödemesi ve doğrudan gelir desteği ödemelerinin sistem arızası nedeniyle pazartesi günü gerçekleştirildiği kaydedildi.