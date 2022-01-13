Maliye Bakanlığı Ağustos ayına ait ek mesailerin ödendiğini duyurdu

Maliye Bakanlığı, Ağustos 2021’e ait 16 milyon 194 bin 820 TL 86 kuruş tutarındaki ek mesai ücretlerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ağustos ayına ait ek mesailerin bugün ödeneceğini ifade etti.

Bakan Oğuz, Ağustos 2021’e ait ek mesailer için 6 bin 549 kişiye, 16 milyon 194 bin 820 TL 86 kuruş ödeme yapılacağını belirtti.