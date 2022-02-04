Maliye Bakanlığı 30 milyon borç ödemesi yaptığını açıkladı

Maliye Bakanlığı, bugün 30 milyon TL iç borç ödemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ayrıca, Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki hafta içerisinde, Muhtarlar, Geçici Öğretmenler, Burslar, Mevsimlik İşçiler ve Temizlik Şirketleri’nin ödenmeye başlayacağını duyurdu