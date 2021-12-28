Maliye Bakanı Oğuz, Türkiye Merkez Bankası başkanı ile görüştü

Temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ilk olarak Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz daha sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü.

Bakan Oğuz’a Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ve diğer yetkililer eşlik etti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un yarın sabah KKTC’ye dönmesi bekleniyor.