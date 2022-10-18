Maliye Bakanı doğruladı: DP Kurultayı öncesi 7 kişi kapalı Maraş’a bekçi olarak istihdam edildi

Maliye Bakanı Alişan Şan, “DP Kurultayı öncesi Turizm Bakanlığı tarafından yapılan geçici işçi istihdamlarını” doğruladı, söz konusu istihdamın kapalı Maraş’ın geziye açılan kısmında bulunan banka ve otelleri gözetleyen bekçiler olduğunu ifade etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın’ın iddiasına göre, söz konusu istihdamın yıllık bedeli, 1 milyon 437 bin TL…

CTP Milletvekili Barçın’ın, Meclis kürsüsünde sarf ettiği “DP Kurultayı öncesi 7 kişi geçici işçi şeklinde sözleşmeli olarak istihdam edildi, devlete maliyeti yıllık 1 milyon 437 bin TL” sözleri üzerine kürsüye çıkan Maliye Bakanı Alişan Şan, söz konusu istihdamı doğruladı.

Maliye Bakanı Şan, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın 20 istihdam gerçekleştirdiğini, bu istihdamların bir kısmının, kapalı Maraş’ın geziye açılan kısmında bulunan banka ve otelleri gözetleyen bekçiler olduğunu ifade etti.

CTP Milletvekili Barçın, söz konusu istihdamların, DP Genel Başkanı Ataoğlu tarafından, kurultayda oy almak adına gerçekleştirildiğini iddia etmişti.