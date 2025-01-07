Maliye Bakanı Berova, perşembe günü sendikalarla bir araya geliyor

Maliye Bakanı Özdemir Berova, hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili öngördükleri yasal düzenlemeyi ele almak üzere perşembe günü sendikalarla bir araya geleceklerini açıkladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklaya göre, toplantı Maliye Bakanlığı’nda saat 14.30’da gerçekleşecek.

Açıklamada, sendikaların Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından perşembe günkü toplantıya dün davet edildiği kaydedildi.