“Maliye 2 milyar 290 milyon TL daha borçlanıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanlığı’nın 2 milyar 290 milyon TL daha borçlanma yoluna gittiğini açıkladı, “Ülkeyi de maliyeyi de batırdılar” yorumunu yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, Hükümetin ülke ekonomisini batırdığını,

ekonomik krizin üzerinin örtülmeye çalışıldığını ifade ederek, esas gündemin halkın yaşadığı geçim sıkıntısı olduğunu vurguladı.

Barçın, Maliye Bakanlığı’nın yeni borçlanma rakamlarını açıkladı.

Barçın, Maliye Bakanlığı’nın 300 milyon TL, 15 milyon Dolar, 15 milyon Euro ve 15 milyon Sterlin olmak üzere toplamda 2 milyar 290 milyon TL daha borçlanacağını belirterek, bu durumun ekonomik çöküşün bir göstergesi olduğunu kaydetti.