“Mali piyasalar, deprem etkisinde”

Ayşe GÜLER

Türkiye’de Merkez Bankası’nda başkan değişikliğine gidilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin iptali ve HDP’nin kapanmasının gündeme gelmesi; Türk Lirasını döviz karşısında adeta yerle bir etti.

TC piyasalarına göre, önceki gece Dolar 8.43 TL’ye çıkarken, Sterlin 11.74 TL’yi gördü, Euro ise 10 TL’yi buldu.

Piyasaların açılmasıyla dün gün içerisinde Dolar 7.86 TL’ye geriledi, Sterlin 10.86 TL’ye kadar düştü. Euro ise 9.34 TL’den işlem gördü.

Siyasi ve politik gelişmelerle dövizin ‘ateşi yükselirken’, gözler Türk Lirası’ndaki değer kaybına çevrildi.

Kurlardaki yükseliş nedeniyle döviz bürolarında yoğunluk yaşandı, birçok vatandaş, ‘yastık altındaki’ paralarını bozdurmaya başladı.

Ekonomist Mahmut Sezinler, TL’deki değer kaybını yorumladı, “Akıl tutulması yaşıyorum. İnsan kendi vatandaşı ve ülkesine bu kadar zarar verebilir diye düşünürüm” dedi.

Sezinler, söz konusu durumun İslami liderlerin vizyonlarını ortaya koyan bir sonuç olduğunu da dile getirdi.

Kıbrıs’ın kuzeyinin ekonomisinin dövize endeksli olduğunu, TL’deki değer kaybından ciddi şekilde etkilendiğini söyleyen Sezinler, “Kıbrıslı Türklerin fakirleşmesi ve servetlerinin erimesinin Türkiye’ye kıyasla daha fazla boyutta… Türkiye’deki vatandaşlar TL’deki değer kaybından etkilenme oranı 2 ise, bu oran bizde 5’e yükseliyor” diye konuştu.

İktisat Bank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu ise dolar kurunda Cuma günkü kapanışa göre yüzde 16 artış yaşandığını dile getirdi, yeni haftadaki algının oldukça bozuk olduğunu, buna paralel kamu bankalarının defansa geçip geçmeyeceği ve yurtdışında oluşacak TL faizlerin seyrinin büyük önem taşıyacağını belirtti.

Öte yandan Moonstar Döviz Bürosu Çalışanı Mehmet Senar ise ay sonu olmasına rağmen dövizdeki yükseliş nedeniyle dün ciddi yoğunluk yaşadıklarını söyledi, şu anda ‘yastık altı’ denilen paraların ortaya çıktığını dile getirdi.

Senar, dün 100’ün üzerinde işlem yaptıklarını belirterek, vatandaşların Sterlin ve Dolar bozdurduğunu kaydetti.

EKONOMİDE BİZİ NE BEKLİYOR?

Ekonomist Mahmut Sezinler:

“İlerleyen günlerde bugünkü durumu arar hale gelebiliriz”

Ekonomist Mahmut Sezinler, TL’deki değer kaybını yorumladı, “Akıl tutulması yaşıyorum. İnsan kendi vatandaşı ve ülkesine bu kadar zarar verebilir diye düşünürüm” dedi.

Sezinler, söz konusu durumun İslami liderlerin vizyonlarını ortaya koyan bir sonuç olduğunu da dile getirdi.

Dünyadaki diğer İslam ülkelerinde de ekonomi ve finans konularında herhangi vizyon ortaya konmadığını ifade eden Sezinler, “Bu ülkelerin şansı, petrol ve doğal güzelliklere sahip olmalarıdır” dedi.

Sezinler, geçtiğimiz Cuma, ‘gece yarısı’ operasyonu ile TC Merkez Bankası Başkanı’nı değiştirmenin piyasalara verilebilecek en büyük zarar olduğunu ifade etti.

Türkiye Merkez Bankası Başkanı’nın 5-6 aylık süre içerisinde art arda değiştirildiğini dile getiren Sezinler, “Dünyada kısa sürelerde merkez bankası başkanının değiştiğini görmedim. Bu, korkunç bir vizyonsuzluktur” şeklinde konuştu.

Sezinler, tüm bu yaşananlara ek, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edildiğini, HDP’nin kapanmasının gündeme geldiğini hatırlatarak, antidemokratik icraatlar sonucu TL’nin yerlerde süründüğü döneme girildiğini vurguladı.

Bu yıl içerisinde Amerika’da Halk Bankası davasının görüşüleceğini de hatırlatan Sezinler, söz konusu duruşmanın Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiyi gereceğini, bu durumun da TL’nin değer kaybetme potansiyelinin devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Sezinler, “İlerleyen süreçte, bugünkü duruma arayacak hale gelebiliriz” şeklinde konuştu.

Sezinler, Türkiye’nin içerisindeki antidemokratik icraatlar, yurt dışındaki vizyonsuzluk sonucu ortaya çıkan ekonomik ve politik sorunların TL’deki değer kaybı açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin üretimden koparıldığını, hammaddelerin yurt dışından geldiğini ifade eden Sezinler, değer kaybının Türkiye’yi eskiye oranla daha fazla etkiler duruma geldiğini de hatırlattı.

“Ekonomimiz dövize endeksli”

Türkiye’nin kendi parası ve para politikası olduğunu söyleyen Sezinler, Kıbrıs’ın kuzeyinin ekonomisinin dövize endeksli olduğunu, TL’deki değer kaybından ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Sezinler, dövizin değer kazanması ile toplumun fakirleşmeye doğru gittiğini ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin Türkiye’deki vatandaşlara kıyasla bu durumundan daha çok etkilendiğini vurgulayan Sezinler, “Kıbrıslı Türklerin fakirleşmesi ve servetlerinin erimesinin Türkiye’ye kıyasla daha fazla boyutta… Türkiye’deki vatandaşlar TL’deki değer kaybından etkilenme oranı 2 ise, bu oran bizde 5’e yükseliyor” diye konuştu.

Öte yandan “Türkiye’de riski artırmakla TL’nin diğer para birimleri karşısında, diğer ülke borsalarında değer kaybedeceğini bilmemek mümkün değil” diyen Sezinler, “Bu bilindiği halde neden böyle devam ediliyor? İşte bu sorunun cevabı bilgisizlik ve vizyonsuzluk…” şeklinde konuştu.

İktisat Bank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu:

“Mali piyasalar, deprem etkisinde”

İktisat Bank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın itibarının dikkat ve özenle korunması gerektiğini söyledi, beklenmedik bir kararla başkanın görevden alındığı, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldığını, bu durumun da mali piyasalarda adeta deprem etkisi yarattığını kaydetti.

Pazar günü piyasanın gece geç saatlerde açılması ile dolar kurunda Cuma günkü kapanışa göre yüzde 16 artış yaşandığını dile getiren Değirmencioğlu, gece geç saatlerde doların 8.40 TL seviyesini gördüğünü ifade etti.

Değirmencioğlu, yeni haftadaki algının oldukça bozuk olduğunu söyleyerek, buna paralel kamu bankalarının defansa geçip geçmeyeceği ve yurtdışında oluşacak TL faizlerin seyrinin büyük önem arz edeceğini belirtti.

DÖVİZ BÜROLARINDA YOĞUNLUK NE DURUMDA?

Moonstar Döviz Bürosu çalışanı Mehmet Senar:

“Yastık altındaki paralar ortaya çıktı”

Moonstar Döviz Bürosu Çalışanı Mehmet Senar, ay sonu olmasına rağmen dövizdeki yükseliş nedeniyle dün ciddi yoğunluk yaşadıklarını söyledi, şu anda ‘yastık altı’ denilen paraların ortaya çıktığını dile getirdi.

Senar, 100’ün üzerinde işlem yaptıklarını belirterek, vatandaşların Sterlin ve Dolar bozdurduğunu kaydetti.

Dün sabah dükkanı açmaya geldiğinde birçok vatandaşın kapıda beklediğini ifade eden Senar, “Bir hafta öncesine kadar uyuyorduk. Dün canlandık” dedi.

Senar, TC Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi nedeniyle TL’de değer kaybı yaşandığını ifade ederek, “Gelecek hafta böyle gün kurlar normale döner. Ancak faizler aşağıya çekilirse ne olur bilmiyorum” dedi.

Piyasadaki iş yoğunluğunun yüzde 30-40 arasında değiştiğini de aktaran Senar, “Öğrenci, turist yok. Güney’den gelen giden yok, işler düşük” şeklinde konuştu.