Makinist atölyesinde yangın: 2 araç kül oldu
Yılmazköy’de dün gece Salih Minare’ye ait makinist atölyesinde, tamir maksatlı bulunan Sait Cin’e ait araç, kabloların kısa devre yapması sonucu yandı.
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Yılmazköy’de dün gece Salih Minare’ye ait makinist atölyesinde, tamir maksatlı bulunan Sait Cin’e ait araç, kabloların kısa devre yapması sonucu yandı.
Yangın nedeniyle aynı yerde tamir maksadıyla bulunan Fahri Altınör’e ait araç da yandı. İş yeri içerisinde bulunan 2 adet arıza tespit cihazı, 1 adet arıza tespit bilgisayarı, 80 litre araba makine yağı, 1 adet spiral makinesi ve 1 adet araç yıkama makinesi yanarak hasar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Etiketler : polis, yangin, araç yangın