Makarios Hastanesi'nde 14 çocuk COVID-19 tedavisi görüyor

Makarios Hastanesi’nde COVID-19 tedavisi gören çocuk sayısının 14 olduğu, pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez bu sayıya ulaşıldığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre, Makarios Hastanesi Pediyatri Bölümü Başkanı Avraam İlia, büyük çoğunluğunu 0-5 yaş aralığındakilerin oluşturduğu çocuk hastaların çoğunda ateş dışında ciddi bir semptom görülmediğini ancak iki tanesinde, koronavirüsün çocuklardaki en ciddi komplikasyonu olan MISC sendromu saptandığını anlattı.