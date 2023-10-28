Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, “CTP olarak, eğitimdeki sorunlarla ilgili velilerin organize ettiği ‘Makamlar sizinse, çocuklar bizimdir’ eylemini selamlıyoruz” dedi, “Kaosa çevirenlere karşı sesini yükselten veli hareketinin yanındayız” vurgusu yaptı.

Akansoy yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkeyi yönettiğini iddia eden zihniyet, her konuda olduğu gibi eğitimde de uzun zamandır hiçbir adım atmamaktadır. Gerek binaların fiziki yapısı, gerekse eğitimde yaşanan eksikliklere sırtını çeviren zihniyet, bu ülkenin çocuklarını mağdur etmekten başka hiçbir şey yapmamaktadır. Ders kitaplarının içeriği, konteyner sınıflar, öğretmen eksiklikleri ve sözde tam gün eğitimle, eğitimi kaosa çevirenlere karşı sesini yükselten veli hareketinin yanındayız.

28 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Gönyeli Çemberinde düzenlenecek olan eyleme CTP olarak destek veriyor, velilerin de dediği gibi “Makamlar sizinse, çocuklar bizimdir” diyerek eyleme katılım çağrısı yapıyoruz. “