MAKAMER, öğretmenlere yönelik Ayluga Sulak Alanı eğitimi düzenliyor

Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), Ayluga Sulak Alanı ile ilgili öğretmenlere yönelik eğitim düzenliyor.

MAKAMER’den verilen bilgiye göre, eğitim, “Mağusa’nın Dönüşümü için Sürdürülebilir Sulak Alan Girişimi” (SWIFT) Projesi kapsamında, SWIFT Öğretmen Akademisi aracılığıyla 24-25 Eylül tarihlerinde MAGEM Maraş’ta 14.30-18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Mali Yardım Programı desteğiyle MAKAMER tarafından yürütülen SWIFT Projesi kapsamında, Ayluga Sulak Alanı ile ilgili ilk kez eğitim modülü ve materyaller geliştirildi.

Eğitim modülünün, Ayluga’nın doğal ve ekolojik değerlerini çocukların öğrenme süreçlerinin bir parçası haline getirmek amacıyla geliştirildiği belirtildi.

Ayluga Sulak Alanı özelinde hazırlanan modül; biyolojik çeşitlilik, ekolojik ilişkiler ve doğanın korunması gibi konuları içeriyor. Modülün, çocukların kendi çevreleriyle ilişki kurarak keşfetmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlandığı kaydedildi.

Eğitime katılımın ücretsiz olduğu, ancak katılım için başvuru yapılması gerektiği bildirildi.