“Kimin geleceğine ‘birileri’ değil, Kıbrıs Türk halkı karar verecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili Asım Akansoy, mevcut seçim sisteminde tek başına iktidarın kolay olmadığını söylemesinin bazı çevreler tarafından “cımbızlanarak” farklı şekilde servis edildiğini belirterek, “Tek başına iktidara kimin karar vereceğini, kimin geleceğini ve kimin gideceğini ‘birileri’ değil, Kıbrıs Türk halkı belirleyecek” dedi.

Akansoy, Genç TV’de Yağmur Çal’ın konuğu olduğu programda ülkede yaşanan krizler, cinayetler, yaklaşan seçimler ve önümüzdeki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Programdaki değerlendirmelerinden “Bugünkü seçim sisteminde, tek başına iktidar olmak çok kolay bir şey değil” ifadelerinin cımbızlanarak servis edildiğini kaydeden Akansoy, ardından “Akansoy’dan büyük itiraf” ve “Akansoy tek başına iktidardan vazgeçti” şeklinde başlıklar atıldığını ifade etti.

Açıklama şöyle:

Bugün, Genç TV’de sevgili Yağmur Çal’ın konuğuydum. Ülkede yaşanan krizleri, cinayetleri, yaklaşan seçimleri ve önümüzdeki süreçleri konuştuk.

Programda yaptığım bir değerlendirme “birileri”ni anlaşılan fazlasıyla heyecanlandırmış.

Makine hemen çalışmış, cümle cımbızlanmış, servis edilmiş:

“Bugünkü seçim sisteminde, tek başına iktidar olmak… çok kolay bir şey değil.” demişim.

Ardından malum başlıklar:

“Akansoy’dan büyük itiraf!”

“Akansoy tek başına iktidardan vazgeçti!”

Falan…

Arkadaşlar, manipülasyon yapacaksanız bari biraz daha yaratıcı olun. Bu haliyle fazla kolay anlaşılıyor.

Söylediğim şey gayet açık; Mevcut seçim sistemi koşullarında tek başına iktidarın kolay olmadığını daha önce de ifade ettim. Ama “biz tek başımıza geliriz” ya da “gelmeyiz” diye bir siyasi öngörüde bulunmadım.

Seçim sonuçlarını hep birlikte değerlendireceğimizi söyledim.

Dahası, ülkede büyük bir acı yaşanırken siyasetçinin sözlerine dikkat etmesi gerektiğini özellikle vurguladım.

Denizin altında 14 insanımızın çıkarılmayı beklediği bir ortamda, siyasi hesapların ve seçim propagandasının değil, insan hayatının öncelikli olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir ortamda ölçülü konuşmak benim için bir tercih değil, siyasi ahlak meselesidir.

Seçimlere gelince…

Merak edenlere tavsiyem: Acele etmeyin.

Tek başına iktidara kimin karar vereceğini, kimin geleceğini ve kimin gideceğini “birileri” değil, Kıbrıs Türk halkı belirleyecek.

Bunu da hatırlatmakta fayda var...