Müteahhitler Birliği, TDP’yi ziyaret etti

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret ederek inşaat sektörünün sorunları ve seçim sonrası oluşturulması planlanan politikaları ele aldı.

TDP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer başkanlığındaki, Asbaşkan Salih Kayım’ın da yer aldığı heyetin ziyaretinde, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreteri Redif Ekinci ile MYK üyeleri Ayşe Öztabay, Evrim Hınçal, Kemal Baykallı ve Ece Balcı yer aldı.

Görüşmede, inşaat sektörünün doğrudan etkilendiği taşınmaz ve mülkiyet meseleleri ile bu alandaki hukuki belirsizliklerin sektöre ve yatırım ortamına etkileri değerlendirildi.

İnşaat sektörünün önündeki yapısal sorunların seçim dönemlerinde verilen geçici vaatlerle değil, uzun vadeli ve öngörülebilir politikalarla ele alınması gerektiği belirtilen ziyarette, seçim sonrasında sektör temsilcileriyle düzenli istişare mekanizmalarının kurulması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve inşaat sektörünün ülke ekonomisine katkısını sürdürülebilir hale getirecek politikaların geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, görüşmede, inşaat sektörünün yalnızca yapı üretiminden ibaret olmadığını; taşınmaz hukuku, yatırım güvenliği, planlama, ruhsatlandırma, finansmana erişim ve kamu politikalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Çeler, sektörün sürdürülebilir biçimde gelişebilmesi için öngörülebilir, şeffaf ve hukuka dayalı bir yatırım ortamının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Ziyarette, kamu yönetiminde şeffaflık, hukukun üstünlüğü, ekonomik adalet ve ortak akla dayalı bir yönetim anlayışını savunduklarını belirten parti heyeti, özel sektörün ve sektör temsilcilerinin karar alma süreçlerine dahil edilmesinin önemini dile getirdi.

TDP, yeni dönemde ekonomik ve sektörel politikaların ilgili meslek örgütleri, sendikalar, iş dünyası ve toplumun farklı kesimleriyle istişare edilerek oluşturulması gerektiğini belirterek, inşaat sektörünün yaşadığı sorunların çözümünde de hukuki öngörülebilirlik, şeffaflık, planlama ve yatırım güvenliğini esas alan bir yaklaşımın gerekli olduğunu kaydetti.