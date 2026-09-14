Medya Etik Kurulu’nun yeni başkanı Tümay Tuğyan oldu

Medya Etik Kurulu’nun yeni dönem üyeleri göreve başladı. Kurulun ilk toplantısında başkanlığa Tümay Tuğyan, başkan yardımcılığına ise Fatma Arpalıklı seçildi.

Medya alanında etik standartların korunması, mesleki özdenetimin güçlendirilmesi ve gazeteciliğin niteliğinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Medya Etik Kurulu, yeni dönemin ilk toplantısını dün gece Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokalinde gerçekleştirdi.

Toplantıda yapılan görev dağılımı sonucunda Tümay Tuğyan kurul başkanlığına, Fatma Arpalıklı ise başkan yardımcılığına getirildi.

Kurulun yeni döneminde Ulaş Barış, Mustafa Gürsel, Deniz Düzgün, Bahar Taşeli ve Oshan Uluşan da görev yapacak.

Medya Etik Kurulu, yeni dönemde de özerk yapısıyla medya etiğinin korunması ve geliştirilmesi, mesleki standartların yükseltilmesi ve özdenetim kültürünün güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürecek.