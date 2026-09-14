CTP ile TDP Lefkoşa Açık Pazarı’nı ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Başkan adayı Mehmet Harmancı ile birlikte Lefkoşa Açık Pazarı’nı ziyaret etti.

Pazar esnafı ve yurttaşlarla bir araya gelen CTP ve TDP heyetleri yoğun ilgiyle karşılandı. Ziyarette CTP heyetinde Lefkoşa milletvekilleri Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Sami Özuslu ve Filiz Besim’in yanı sıra LTB CTP Meclis üyeleri ile CTP Lefkoşa İlçesi yöneticileri yer aldı. TDP Lefkoşa İlçesi yetkilileri de LTB Başkanı ve Başkan adayı Mehmet Harmancı’ya eşlik etti.

Ayrıca heyetler, 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin vizyonunu yurttaşlarla paylaşma fırsatı yakaladı.