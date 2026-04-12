Mahsun Kırmızıgül, Merit Royal Diamond’da sahne aldı

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Mahsun Kırmızıgül, Cumartesi akşamı, Merit Royal Diamond Otel’de sahne aldı. Mahsun Kırmızıgül, iki bini aşkın hayranına hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı.

Konserine en hit şarkılarından “Ağlama Sen” ile başlayan Mahsun Kırmızıgül, şıklığı ile de göz doldurdu. Ünlü sanatçı, etkileyici sahne performansı ve güçlü sesinin yanı sıra samimi tavırları ile de kendine hayran bıraktı. Geceye özel olarak hazırladığı repertuvarı ile misafirlerini tam bir müzik yolculuğuna çıkaran Mahsun Kırmızıgül, kendi şarkılarının yanı sıra Erkin Koray’dan Sezen Aksu’ya, Azer Bülbül’den İbrahim Erkal’a sevilen sanatçıların parçalarına da yer verdi. Çocukken, hikâyesinden ve sesinden çok etkilendiği Bergen’in konserine gittiğini ve kendisini de sahneye çıkardığını anlatan Mahsun Kırmızıgül, “şiddet gören bütün kadınlar için Bergen’den şarkılar söyleyelim” diyerek sanatçının “Sen Affetsen” ve “Benim İçin Üzülme” parçalarını seslendirdi. Gece boyunca romantik şarkılarla duygusal anlar yaşatan ünlü sanatçı, seslendirdiği hareketli şarkılarla da misafirlerini doyasıya eğlendirdi. Hayranları ile birlikte söylediği “Dinle” şarkısı ile tüm salonu coşturan Mahsun Kırmızıgül, “Beni sizlerle buluşturan Merit ailesine çok teşekkür ederim” dedi.

Konseri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Mahsun Kırmızıgül, dünyanın dört bir yanından kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla buluşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. On yedi yıl ara verdiği sahnelere geri döndüğü ilk dönemlerde çok zorlandığını ifade eden Mahsun Kırmızıgül, “Artık çok iyiyim, sesim açıldı ve şarkılarımı istediğim gibi okuyabiliyorum. Yıl sonuna kadar bütün hafta sonlarım konserlerle dolu” dedi.