Mahmut Akay’un ‘HOME’ belgesinden önemli başarı

Kıbrıslı Türk yönetmen Mahmut Akay’ın “Home” isimli belgeseli, 120 ülkeden 4 bin 500 filmin yarışmaya katılım için başvuruda bulunduğu İzmir Kısa Film Festivali Belgesel dalında gösterim ve yarışma hakkı kazanan 7 filminden biri seçildi.



Türkiye’nin “Oscar Qualifying” film festivali olarak da tanınan organizasyonda Home’un başarısı dikkat çekti.



“Home” isimli kısa belgesel Türkiye’de Ordu’nun bir ilçesine bağlı küçük bir köy olan Divanitürk’de doğup büyüyen bir gencin Londra’da ünlü bir kuaför ve marka olmasıyla ilgili öyküsünü anlatıyor.



İzmir Kısa Film Festivali, bu yıl 22.kez İzmirli sinemaseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Festival 22-88 Kasım tarihleri arasında yüzlerce filmi ücretsiz olarak sinemaseverler ile buluşturacak. 120 ülkeden 4 bin 500 filmin başvuruda bulunduğu festivalde, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için yarışacak olan filmler belli oldu.

Bu yıl gösterimler Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve festivalin online platformunda gerçekleştirilecek. İzmir Kısa Film Festivali programı ve jüri üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Ulusal Kurmaca Kategorisi Finalist Filmleri

Suçlular/ Serhat Karaaslan

Bir Annenin Sonatı / Fehmi Öztürk

Susam / Sami Morhayim

Bayrak / Pınar Göktaş

Stiletto / Can Merdan Doğan

Brigitte Bardot / Çağıl Bocut

Yüksek İrtifa ya da Şeylerin Tuhaflığı / Emir Külal Haznevi

Plastik Rüya / Merve Bozcu

Benden Korkmana Gerek Yok / Recep Bozgöz

Ziyafet / Fırat Özerler

Aynı Gecenin Laciverti / Nuri Cihan Özdoğan

Kök / Selin Mincinozlu

Uluslararası Kurmaca Kategorisi Finalist Filmleri

Squish / Xavier Seron (Belçika)

All The Time / Shadi Karamroudi (İran)

Marko / Marko Šantic (Hırvatistan)

Madagascar / Marina Klauser (İsviçre)

The Longest Dream That I Remember / Carlos Lenin (Meksika)

We Are Not Dead Yet / Joanne Rakotoarisoa (Fransa)

Man Or Tree / Varun Raman, Tom Hancock (Birleşik Krallık)

Seeds of Love / Behnam Taheri, Gideon Beresford (Birleşik Krallık)

Bromance / Jaroslav Moravec (İngiltere)

Sideral / Carlos Segundo (Fransa)

In The Soil / Casper Rudolf Emil Kjeldsen (Danimarka)

Voices / Tommaso Ferrara (İtalya)

First Last Summer / Nastazja Gonera (Polonya)

Animasyon Finalistler

Buz İçin Çığlık / Emir Aytemür

Kendin Ol / Gül Yıldırım

Sudan Çıkmış Balık / F. Nur Özkaya

Lena’nın İğde Ağacı / Simay Çalışkan

Pandaların Nesli Nasıl Tükendi? / Halim Yentür

Belgesel Finalistler

Ruhlar ve Kayalar - Bir Azor Efsanesi / Aylin Gökmen

Sürgünde Bir Yıl / Malaz Usta

Seval / Ahmet Keçili

Bulak / Evrim İnci

İçtima / Nuray Kayacan Sünbül

Abélla'nın Yolculuğu / Enis Manaz

Home / Mahmut Akay

Deneysel Finalistler

Dissonance / Ramin Matin

Büyük Saat Küçük Saat / Ecem Arslanay

We Live In A Cage Anyways / Ömer Akdağ

Seramoni / Önder Şengül

Kalabalık / Recep Akar