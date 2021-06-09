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Mahkum İmam Kazğan hayatını kaybetti

Mahkum İmam Kazğan hayatını kaybetti

Merkezi Cezaevi’nde hükümlü bulunan ve uzun süredir Devlet Hastanesi’nde kanser tedavisi gören Mahkum İmam Kazğan, yaşamını yitirdi.

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Merkezi Cezaevi’nde hükümlü bulunan ve uzun süredir Devlet Hastanesi’nde kanser tedavisi gören Mahkum İmam Kazğan, yaşamını yitirdi.

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği’nden edinilen bilgide Mahkum İmam Kazğan’ın bu sabah hayatını kaybetti.

İmam Kazğan, 2014 yılında, Mağusa’da 15 yaşındaki küçük kıza cinsel tecavüzde bulunma suçu ile Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış, 2017 yılında toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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