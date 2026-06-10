Mahkemelerde yaşanan sorunlara dikkat çekilecek
KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ, mahkemelerde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi Mukayyitliği önünde basın açıklaması yapacak.
A+A-
KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ, mahkemelerde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi Mukayyitliği önünde basın açıklaması yapacak.
Sendikalardan yapılan ortak açıklamada, KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ'in 11 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te Lefkoşa Kaza Mahkemesi Mukayyitliği önünde basın açıklaması gerçekleştireceği belirtildi.
Açıklamada, basın açıklamasının mahkemelerde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenleneceği ifade edildi.
Ortak açıklama, sendikalar adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzasıyla yapıldı.
FOTOĞRAF: ARŞİV
Bu haber toplam 203 defa okunmuştur
Etiketler : ktams, KAMUSEN ve KAMU-İŞ