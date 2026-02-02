Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Genel Kurul’a sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan “Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:231/3/2024)”, “Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:307/4/2025)” ve “1976 Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:334/5/2025)”nı sırasıyla ele aldı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi ilk önce “Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:231/3/2024)”nı ele alarak oy çokluğu ile onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite daha sonra “Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:307/4/2025)”nı ele aldı ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi son olarak “1976 Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 334/5/2025)”nı ele aldı ve ikinci görüşmesini tamamladı. Söz konusu Yasa Tasarısının ivediliği bulunmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıda gerçekleşecek.

Toplantıya davetli olarak Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ve KKTC Merkez Bankası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürü Solyalı ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de katıldı.