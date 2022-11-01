MAĞUSALI İSYANDA: KOKTUK

Mağusa’da çevre kirliliği giderek büyürken, kent sakinleri de isyanını dile getiriyor.

Bir yanda alt yapıda yetersizlikler, diğer yanda toplanmayan çöpler, Mağusa’yı tam bir köhnelikle baş başa bırakıyor.

Bir zamanlar festivalleri, yeşil alanları ve pırıl pırıl sokakları ile örnek gösterilen Gazimağusa Belediyesi, özellikle son 4-5 yıl içinde sokaktaki insanın tabiri ile “dökülüyor.”

Mağusa’nın Baykal bölgesinde, Kinder Garden önünde bu sabah ortaya çıkan manzara gelinen noktayı daha iyi anlatıyor.