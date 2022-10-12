Mağusa’daki kurşunlama olayına tutuklama
Mağusa'daki geçtiğimiz gün meydana gelen kurşunlama olayında iki kişi tutuklandı.
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Mağusa’da 9 Ekim’de Veyseller Mahallesi üzerinde boş olarak bulunan ve tadilat aşamasındaki bir ikametgaha, meçhul şahıs/lar tarafından ateş açılması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan edilen M.K.(E-35) ve K.Ç.(E-42) tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
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