Mağusa'da yeni borçlanma ve 'Maraş' kardeşliği

Gazimağusa Belediyesi “yeni bir borçlanma” talebiyle belediye meclis üyelerini toplantıya çağırırken, Maraş'ta "yapılanma faaliyetlerini" yürüteceği açıklanan Konya Belediyesi’yle “kardeş şehir” olmanın da gündeme gelmesi dikkat çekti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 3 Kasım 2020 Salı tarihli Belediye Meclis Toplantısı için üyelere çağrı yaptı.

1974’ten bugüne asker kontrolündeki Maraş (Varosha)’nın ilk gündem maddesi olarak yer aldığı toplantıda, bankaya yeni borçlanma da onaya sunulacak.

Maraş’ın sahil yolunun ziyarete açılacağına yönelik TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları sırasında TC Lefkoşa Büyükelçisi ve Komutan’la yan yana yer alan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, tüm gelişmelerin ardından Kapalı Maraş’ı belediyenin seçilmiş temsilcileri ile de görüşüyor.

Son olarak Maraş’ın çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmalarının TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı açıklanmış, buradan gelen yetkililer Maraş’ta incelemeler yapmıştı.

Gazimağusa Belediyesi’nin gündeminde, Türkiye’den yapılacak çeşitli bağışların onaylanması da yer alıyor.