Mağusa'da yayaya çarptı, kaçtı
Mağusa Salamis yolu üzerinde, Dumlupınar Spor Kulubü karşısında akşam saatlerinde 58 yaşındaki bir yaya çarptılar.
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Mağusa Salamis yolu üzerinde, Dumlupınar Spor Kulubü karşısında dün akşam saatlerinde 58 yaşındaki bir yaya çarptılar.
Yayaya çarpan araç olay yerinden kaçtı.
Görgü tanıkları 58 yaşındaki kişi marketten çıktıktan sonra karşıdan karşıya geçmeye çalıştığını söyledi.
Kaza, 58 yaşındaki kişinin karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada oldu.
Kazada yaralanan kişi Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpan araç şoförü ise polis tarafından aranıyor.
Kaynak: MHA
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