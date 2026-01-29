Mağusa’da yangın: 5 kişi yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Mağusa'da bu sabah elektrikli soba yangına neden oldu, yangında 5 kişi etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Mağusa Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda, bu sabah 03.00 sıralarında bir apartman dairesinin salon odasında, yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Çıkan yangın sonucunda, söz konusu ikili koltuk ve muhtelif ev eşyaları yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı ise evin tüm duvarları islendi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen beş ikametgah sakini ise, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.