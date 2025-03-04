Mağusa’da üzerinde hintkeneviri bulunan bir kişi tutuklandı

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tasarrufunda 120 gram hintkeneviri bulunan M.M.S. (E-28) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 16.00'da meydana gelen olayda M.M.S.’nin (E-28) tasarrufunda üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi de tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Çalıştığı işyerinden para çalan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da çalıştığı işyerinden 183 bin 805 TL çalan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da inşaat malzemeleri satan bir işyerinde çalışan H.İ.T’nin (E-49), işyeri adına sattığı malzemeler karşılığında müşterilerden temin ettiği 183 bin 805 TL'yi şirkete teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Kasım 2024- Şubat 2025 tarihleri arası meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, H.İ.T. (E-49) tespit edilerek tutuklandı.

Alayköy'de hırsızlık...13 koli puro çalan bir kişi tutuklandı

Öte yandan, Alayköy Sanayi Bölgesinde gıda ve tütün malzemeleri satılan bir işyerinden 1-3 Mart tarihleri arasında 13 koli puronun çalınması olayıyla ilgili polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.T. (E-23) tespit edilerek tutuklandı.

İ.T’nin ileri sorgulamasında, çaldığı puroların 6 kolisini Girne’de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini B.M’nin (E-43) yaptığı alkollü içki satışı yapılan bir işletmeye satmak amacıyla teslim ettiği belirlendi.

Söz konusu 6 koli puroyu piyasa değerinin altında kabul eden B.M aleyhinde yasal işlem başlatılırken, purolar emare olarak alındı.