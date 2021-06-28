Mağusa’da tarihi binalara iki toplumlu koruma

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi, Mağusa’da koruma çalışmaları yapılacak olan tarihi binalara ilk inceleme ziyaretini gerçekleştirdi.

BM Kalkınma Programının Kıbrıs’taki bölümünün sorumluluğuna atanan Jakhongir Khaydarov de katıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı altında yürütülen çalışmalar Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.

İlk ziyarette Salamis bölgesindeki Kampanopetra, Aziz Epiphanios Kiliseleri ile Aziz Barnabas Kilisesinin mozaik yer döşemeleri incelendi. Salamis bölgesindeki incelemelerin ardından, çalışmaların başlatıldığı Mağusa Surlarındaki Çifte Mazgal’ın bahçesine gidildi. Çifte Mazgalda sağlamlaştırma ve koruma çalışmaların üçüncü safhasına giriliyor.





Khaydarov: Ortak çalışmanın meyvesi

Jakhongir Khaydarov, Salamis ve Mağusa’da ortaya çıkarılan işlerin, İki Toplumlu Teknik Komite’deki ekibin ortak çalışmalarının meyvesi olduğunu kaydetti.



Tuncay: Kültürel eserlerin korunması işbirliğinin gelişmesinin temeli

İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesinin Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, ziyaret ile ilgili açıklamasında Salamis ve Mağusa’daki eserlerin adanın kültürel zenginlik ve çeşitliliğini ortaya koyduğunu söyledi. Tuncay, kültürel eserlerin korunmasının toplumlar arası diyalog ve iş birliğini geliştirilmesinin temeli olduğunu ifade etti.

Hadjidemetriou: En önemli çalışma

Komitenin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Takis Hadjidemetriou, Çifte Mazgalın, Mağusa Surlarının en önemli bölümü ve dünyanın ise askeri mimari açısından en önemli çalışmalarından olduğunu kaydetti.