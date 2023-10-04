Mağusa'da Mustafa Kemal Bulvarı ile Topçu Bulvarı’nın kesişme noktasındaki kavşakta yol düzenlemesi yapıldı

Gazimağusa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Topçu Bulvarı’nın kesişme noktasındaki kavşakta yapılan yol düzenlemesi ile Lefkoşa yönüne gidecek olanların 2 şeridi aynı anda kullanmaya başladığını kaydetti.

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa Limanı ile Lefkoşa yolunun bağlantı yolu olan güzergahta yaşanan trafik sıkışıklığına çözüm bulmak amacıyla yapılan çalışma neticesinde trafik ışıkları noktasındaki şerit sayısının 3’e çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Deniz Plaza’nın olduğu Topçu Bulvarı’ndan Hurmalı Çember yönüne gidecek araçlar 2 şeridi kullanabiliyor, en soldaki 3. şerit sola dönüş için kullanılıyor. 2 şerit olarak trafiğin Hurmalı Çembere akmasıyla Topçu Bulvarı’nda yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi sağlanacak. Gazimağusa Belediyesi bünyesinde oluşturulan Trafik Komisyonu’nda trafikte sorun olan noktalar üzerinde çalışma yapılarak çözümler üretilmeye çalışılıyor” denildi.