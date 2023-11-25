Mağusa’da kadına şiddet!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü arifesinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde bir “kadına şiddet” vakası daha yaşandı.

Olay, Cuma günü saat 15.00 sıralarında Mağusa’da meydana geldi.

23 yaşındaki F.S. isimli şahıs, “tartıştığı” 26 yaşındaki kadını darp etti, ayağının kırılmasına neden oldu.

Polis, söz konusu şahsın tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.