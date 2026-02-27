Mağusa’da hırsızlık mal kabulünden üç kişi tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, 22-26 Şubat tarihleri arasında meydana gelen meselelerle ilgili zanlılar T.Ç.(E-28) ve Ö.Ç.(E-23), dün tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahısların marketlerden çaldığı muhtelif ürünleri, hırsızlık olduklarını bildikleri halde kabul edip piyasa değerinin altında satın aldıkları tespit edilen S.K.(E-49), C.G.(E-23) ve M.K.(E-21) de tutuklandı.

Gemikonağı’nda bir mağazada hırsızlık

Gemikonağı’nda dün, bir mağazaya müşteri olarak giden S.K.(K-20), mağazada satışa sunulan toplam 3 bin 565 TL değerindeki kozmetik ürünlerini alıp, kasada ödeme yapmadan mağaza dışına çıkararak çaldı. Söz konusu şahıs tutuklandı.

İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.