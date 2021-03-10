Mağusa’da hırsızlık: 1 tutuklu

Mağusa’da faaliyet gösteren bir bankaya giden S.C.’nin (E-22) “moneygram” para transferi sisteminden para almak için evrak doldurduktan sonra, şahsına gönderilen 150 Euro nakit para yerine, banka görevlisi tarafından hatalı işlemi sonucunda ödenen 2400 Dolar parayı alıp, çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.M. dün Mağusa’da tutuklandı. S.C. ise aranıyor.