Mağusa’da ‘hatalı PCR’ iddiası

Mağusa’da yaşanan olayda Aysel Özüak, 5 yaşındaki kızı Ödül’e yapılan test sonucunun hatalı çıktığını ve bu durumun kendilerini mağdur ettiğini anlattı. Laboratuvar sonuçlarının karıştığını iddia eden Özüak bu durumun başkalarının da başına geldiğini ve bunun ciddi bir sorun olduğunu dile getirdi. Özüak durumu şöyle aktardı: “Geçtiğimiz hafta çocuğumun kreşinde bir pozitif vaka çıktı. Ben de çocuğumu eve alıp izole oldum. 1 hafta boyunca yaptığım tüm testler negatif çıktı. Cumartesi sabah Magem’de yaptığım son testin sonucu ise gelmedi. Bunun üzerine aynı günün gecesi hastanede test yaptım ve ertesi gün öğlen iki test de negatif geldi. Dışarı çıkmaya hazırlanırken ise Pandemi Hastanesi’nden bir telefon geldi ve Magem’in sonuçlarına göre kızımın pozitif olduğu haberi verildi. Hastaneye gidip gerekli testleri yaptırmamız gerektiğini söylediler”.

Magem’in sonucu gelmeden önce ve sonra birçok test yaptığını ve hepsinin negatif çıktığını söyleyen Özüak, Magem’de testlerin karıştığını ve kızına başka birinin sonucunu verdiklerini iddia etti. Pozitif sonucunun üzerine yine Magem’de kızına test yaptırdığını ve bu kez sonucun negatif olduğunu belirten Özüak, “bu ciddi bir sorundur. Eğer kızıma başkasının pozitif sonucu verildiyse, şu an gerçekten pozitif olan biri de negatif sonucuyla dışarıda dolaşıyor olabilir” şeklinde konuştu.

Özüak, bu pozitif sonuç yüzünden ciddi bir mağduriyetin kıyısından döndüklerini de ifade etti. İki gündür pozitif sonuç paniğiyle evden çıkamadıklarını ve paralar vererek özel hastanede PCR da yaptıklarını anlatan Özüak, hem maddi hem de manevi olarak yıprandıklarını dile getirdi.

Yetkililerin denetlemelerinin de yetersiz olduğunu savunan Özüak şöyle devam etti: “Eğer Magem’in sonucuna güvenseydim 5 yaşındaki çocuğumu Pandemi Hastanesindeki pozitif insanların içerisine sokacaktım, tomografi, akciğer filmi birçok testten geçmesi gerekecekti. Bizi bu şekilde tehlikeye atmaya ve mağdur etmeye hakları yok. Devlet gerekli denetlemeleri yapmalı ve bu gibi hatalara imkan verilmemeli”.