Mağusa’da Hasan Can Sermet güven tazeledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi’nin 22’nci Olağan Kongresi dün akşam gerçekleştirildi ve başkanlık görevini yürüten Hasan Can Sermet yeniden göreve getirildi. Gazimağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 19.00’da başlayan kongreye Milletvekilleri Şifa Çolakoğlu, Ongun Talat, Asım Akansoy ve Erkut Şahali, Gençlik Örgütü Genel Başkanı Enver Gürkan Tekiner, Gençlik Örgütü temsilcileri, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay katıldı. Demokrasi Şehitleri anısına yapılan saygı duruşuyla başlayan kongre, divanın oluşturulması ve konuşmalarla devam etti. Faaliyet raporunun sunulup onaylanmasının ardından yönetim kuruluna seçilenler tanıtıldı.

Akansoy: Var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz

Kongre sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Örgütlenme Sekreteri ve Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Parti Genel Başkanı ve Genel Sekreterinin selamlarını size iletiyorum” diyerek sözlerine başladı. Şu anda dünyada çok ciddi bir savaşla karşı karşıya olunduğunun altını çizen Akansoy, bu savaşın erken zamanda bitmeme ihtimalinin de yüksek olduğunu kaydetti. “Ukrayna’da şu anda insanlar ölüyor, gençler ölüyor. Bu gidişat yeni bir sürecin de başlangıcı olacaktır diye görülmektedir” diyen Akansoy, bu sürecin sadece o bölgeyi değil, bütün dünyayı da etkileyeceğini vurguladı. CTP olarak her türlü savaşa karşı olduklarına dikkat çeken Akansoy, “Gerek kendi adamızda gerekse dünyanın herhangi bir yerinde biz, uluslararası hukuku savunuyoruz. Biz bu savaşın durdurulması gerektiğini, ölümlerin yaşanmaması gerektiğini savunuyoruz” dedi. Akansoy, “İnsanca yaşamanın ne kadar değerli bir şey olduğunu bilen kişiler olarak sonuna kadar savaşa hazır diyeceğiz” diye konuştu. Federal Kıbrıs’a ulaşmak için var güçleriyle sonuna kadar mücadele edeceklerine dikkat çeken Akansoy, haziran ayında gerçekleştirilecek belediye seçimlerine de değindi. Dr. Süleyman Uluçay ile Mağusa’ya çağdaş yönetimin yeniden geleceğine vurgu yapan Akansoy, yeni yönetim kuruluna da başarılar diledi.

Kayalp: En büyük faturayı gençler ödüyor

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da kongre sırasında söz aldı. Ülkenin çok zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Kayalp, “Daha kendi kendinin iflasını güvenoyu almadan ilan etmiş bir hükümetle yönetilmeye başladık. Hükümetin ülkemize dayattığı zor koşullar, daha ilk günden kendisini göstermiş durumda” dedi. Tüm zamanların iflasını en erken ilan ettiği bir hükümet modeliyle karşı karşıya kalındığını ifade eden Kayalp, bunun en büyük faturasını ise gençlerin ödediğini belirtti. “Gençler işsizlikle kıvranırken diğer yandan bu ülkede yaşama umudu görmediğinden göç etmektedir. Eğer kendi geleceğimize sahip çıkmak istersek, gençlerimize sahip çıkmalıyız” diye konuşan Kayalp, gençlik örgütünün çalışmalarını takdirle karşıladığını dile getirdi. Yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar dileyen Kayalp, “Arkadaşlarımız bu bayrağı daha da ileriye götürecektir. Yeni görev alacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hedef gençlerimizi bu ülkede tutarak partimizi tek başına iktidara taşımaktır” dedi.

Tekiner: Yürünecek daha çok yolumuz var

İçinde bulunduğumuz zamanın, Kıbrıs Türk halkı açısından iç açıcı olmadığını söyleyen CTP Gençlik Örgütü Başkanı Enver Gürkan Tekiner, hayatın her alanında yaşanılan sorunların gün gibi ortada olduğunu vurguladı. “Vurdumduymaz yetkililer, gün geçtikçe halkı daha derin bir karanlığa itmek için resmen çaba sarf etmektedirler” diye konuşan Tekiner, kim bakan olacak kavgalarının ve toplumu umursamaz tavırların kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Tüm sıkıntıları aşmak adına yürünecek daha çok yolun olduğuna değinen Tekiner, gençlerin göç tehdidi altında yaşadığını kaydetti. Tekiner, pandemi döneminde ve son yaşanan ekonomik kriz ile gençlerin sorunlarının giderek büyüdüğüne dikkat çekti. Görev alan arkadaşlarına başarılar dileyen Tekiner, güveninin tam olduğuna vurgu yaptı. Tekiner geçmiş dönemde görevini layığıyla yerine getiren Mağusa İlçe Yönetimi’ne de teşekkür etti.

Sermet: Mücadelemizi sürdüreceğiz

İlk dönemden bugüne daha tecrübeli bir kadroyla yola çıktıklarına dikkat çeken Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Hasan Can Sermet, yerelden genele doğru örgütlenme biçimiyle yola koyulduklarını vurguladı. Ülkenin durumunun ortada olduğunu kaydeden Sermet, “Ülkemizde gün geçtikçe oluşan geçim sıkıntısı, hepimizin derdidir. Biz bu dertler uğruna mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeri geldiğinde sokaklara döküleceğiz. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Aslan payı yönetim kurulundadır” diye konuştu.

22. DÖNEM GENÇLİK ÖRGÜTÜ MAĞUSA İLÇE YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

Hasan Can Sermet

Hasret Destebanoğlu

Aydın Çınaroğlu

Ahmet Köseoğlu

Barış Satılmış

Gülay Karataş

Çağla Kömürcügil

Erol Adem

Enver Görkey

Doğukan Özçelik

Doğukan Gümüşatam

Zalihe Yaradanakul