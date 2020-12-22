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Mağusa'da Covid-19 tedbirleri alındı

Mağusa'da Covid-19 tedbirleri alındı

Gazimağusa Belediyesi, son günlerde artış gösteren Covid-19 vakaları dolayısıyla bir dizi tedbirler aldı.

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Gazimağusa Belediyesi, son günlerde artış gösteren Covid-19 vakaları dolayısıyla bir dizi tedbirler aldı.

Konu hakkında Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü ile istişare içinde olan Gazimağusa Belediyesi'nin aldığı tedbirler şöyle;

  1. Kurum içerisinde rotasyonlu çalışma,
  2. Park ve bahçe gibi yerlerin kapatılması,
  3. Belediyeye ait sosyal tesis ve spor alanlarının kapatılması,
  4. Okulların sıklıkla ilaçlanması,
  5. Kapalı Maraş bölgesinde bulunan bisiklet kiralamanın durdurulması,
  6. Vatandaşın yoğun olarak kullandığı kurum ve kuruluşların maske, sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili tedbirlerinin yoğun denetlenmesi
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