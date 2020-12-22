Mağusa'da Covid-19 tedbirleri alındı

Gazimağusa Belediyesi, son günlerde artış gösteren Covid-19 vakaları dolayısıyla bir dizi tedbirler aldı.

Konu hakkında Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü ile istişare içinde olan Gazimağusa Belediyesi'nin aldığı tedbirler şöyle;