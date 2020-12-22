Mağusa'da Covid-19 tedbirleri alındı
Gazimağusa Belediyesi, son günlerde artış gösteren Covid-19 vakaları dolayısıyla bir dizi tedbirler aldı.
A+A-
Gazimağusa Belediyesi, son günlerde artış gösteren Covid-19 vakaları dolayısıyla bir dizi tedbirler aldı.
Konu hakkında Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü ile istişare içinde olan Gazimağusa Belediyesi'nin aldığı tedbirler şöyle;
- Kurum içerisinde rotasyonlu çalışma,
- Park ve bahçe gibi yerlerin kapatılması,
- Belediyeye ait sosyal tesis ve spor alanlarının kapatılması,
- Okulların sıklıkla ilaçlanması,
- Kapalı Maraş bölgesinde bulunan bisiklet kiralamanın durdurulması,
- Vatandaşın yoğun olarak kullandığı kurum ve kuruluşların maske, sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili tedbirlerinin yoğun denetlenmesi
Bu haber toplam 14 defa okunmuştur
Etiketler : gazimağusa belediyesi, covid-19