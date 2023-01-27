Mağusa’da bir inşaat Gazimağusa Belediyesi tarafından durduruldu

Mağusa’da yasaya aykırı yapıldığı tespit edilen bir inşaat, Gazimağusa Belediyesi tarafından mühürlenerek, inşaası durduruldu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi’ne gelen bir şikayet üzerine İmar Birimi tarafından yapılan incelemede, belediyeye oto park alanı olarak beyan edilen zemin kattaki ortak kullanım alanının, yasal olmayan şekilde kapatılıp konuta çevrildiği tespit edildi.

Yapılan tespit ile harekete geçen Gazimağusa Belediyesi İmar Birimi ile Zabıta Birimi, söz konusu yasal olmayan yapıyı mühürleyerek inşaasını durdurdu.

Gazimağusa Belediyesi İmar Birimi Sorumlusu Sıtkı Tunceri, konunun ve kentteki benzer sorunların takipçisi olacaklarını ifade etti. Mağusa halkının refah ve huzur içinde yaşam sürebilmesi için imar yasalarının önemine dikkat çeken Tunceri, kentsel planlamaların, yerel yönetimlerin denetimi ile kentin fiziksel gelişiminde etkin rol aldığını belirtti.